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Шэрон Стоун опубликовала редкий снимок с матерью, сестрой и... 11:12
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Генсек ООН Гутерриш призвал обратить мировой кризис... 11:05
Помощник президента РФ Левитин высказался о переходе РФС... 10:57
WP: Запад надеется, что соглашение о статусе Крыма может стать... 10:57
Губернатор Старовойт: в Курской области запретят запуск... 10:54
В Новосибирске мужчины с битами гонялись... 10:52
На трассе под Тюменью подросток устроил ДТП и попал... 10:46
В Бурятии 12-летняя девочка попала в реанимацию после... 10:46
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели декабря. Военная операция на Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре, похороны бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 291-й
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По итогам поединка Анкалаева и Блаховича за титул UFC в полутяжелом весе зафиксирована ничья
Арест серба, баррикады и обращение к НАТО. В Косово снова слышны взрывы и стрельба
Вучич заявил, что Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности
«Самоубийство цивилизации». Виктор Бут оценил ситуацию на Западе
Бут заявил, что принял бы участие в спецоперации, если были бы навыки и такая возможность
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Играет на пяти инструментах, знает три языка. Брайану Молко — 50
Стрельба в Дрездене: мужчина убил свою мать и захватил женщину с ребенком в аптеке
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре Дрездена
«Уже много лет бесхозная». В Москве загорелось здание усадьбы Лопухиных XVII века
В исторической усадьбе конца XVII века в центре Москвы произошел пожар
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