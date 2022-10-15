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Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
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Цивилизация
В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка... 21:50
Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении «тяжелой» 21:49
Возбуждено уголовное дело в отношении нападающего «Манчестер... 21:39
Глава МО Лекорню: передача Киеву Сaesar могла усложнить обучение... 21:37
Baza: на территории воинской части в Белгородской области... 21:32
Маск согласился бесплатно помогать Украине 21:27
Александр Емельяненко: младший брат собирается защищать рубежи нашей... 21:22
Audi разработала для автомобилей фильтры окружающего воздуха 21:18
Глава Минобороны Франции: около 2 тыс. военных Украины пройдут... 21:16
Шесть человек пострадали в Петербурге в ДТП... 21:15
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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины октября. Последствия военной операции на Украине, частичная мобилизация в России, взрыв на шахте в Турции и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 234-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 234-й день
ВСУ обстреляли Белгородскую область. Загорелась нефтебаза
Белгородский губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
«Встреча была неожиданно теплая». Эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии первых эшелонов с российскими военными
Маск согласился бесплатно помогать Украине
Жителей Киева призвали снизить потребление электричества на 35-40%
Baza: на территории воинской части в Белгородской области произошла стрельба
Представитель Пентагона Райдер: США поставят Украине «ключевые» вооружения
Новости
В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 кубометров нефти
Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении «тяжелой»
Возбуждено уголовное дело в отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда
Глава МО Лекорню: передача Киеву Сaesar могла усложнить обучение артиллеристов Франции
Александр Емельяненко: младший брат собирается защищать рубежи нашей Родины
Audi разработала для автомобилей фильтры окружающего воздуха
Глава Минобороны Франции: около 2 тыс. военных Украины пройдут подготовку в стране
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180 тысяч за отсрочку от мобилизации. Прокуратура проверяет крупнейший частный вуз России
Университет «Синергия» проверяют по делу о продаже справок для отсрочки от мобилизации
Первый сезон «Властелина колец» — все. Сериала дороже еще не было, но так ли он хорош?
Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Детектив на эти выходные: «Карен Пири» — о деле 1996 года, которое раскрывают из-за подкаста
Рецензия на детективный сериал «Карен Пири»
Ирак, Семак и шаурма: интервью о первом частном футбольном клубе в СССР
Режиссер Никола Пророков — о документальном фильме «Асмарал»
«Хотим, чтобы нас уважали». Президент Таджикистана обратился к Путину
Рахмон призвал Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Свое заканчивается, западное еще не поступило: в каком состоянии ПВО Украины
Смогут ли западные поставки качественно усилить ПВО Украины
«Я готова, мальчики»: 105 лет назад была расстреляна Мата Хари
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Трихолог Базылева: мужчины страдают от перхоти чаще женщин из-за активности сальных желез
В Белгороде загорелась подстанция. Что известно про новые обстрелы
Белгородские власти сообщили о ликвидации пожара на подстанции после обстрела ВСУ
Против течения: Positive Technologies провела первое SPO на Московской бирже в текущем году
Более 90% от общего числа заявок на SPO Positive Technologies пришлось на физлиц
«Не загоняйте Россию в угол». Главное из интервью Лукашенко
Лукашенко призвал страны Запада не пересекать «красные линии» России
«Цена полиса для молодых водителей стала заоблачной». Сколько теперь стоит ОСАГО
В Российском союзе автостраховщиков сообщили о подорожании ОСАГО в среднем на 10%

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