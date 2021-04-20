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Взрыв в жилом доме в Нижегородской области
В результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области погиб трехмесячный ребенок, еще несколько человек получили ранения. По данным МЧС, в трехэтажном здании произошли обрушения на площади в 1,3 тыс. кв. м и пожар на площади 900 кв. м, передает «Интерфакс». На фотографиях с места происшествия можно заметить масштабные разрушения третьего этажа и кровли дома.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля 2021 года, незадолго до взрыва.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области, задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля 2021 года, незадолго до взрыва.