Восстановить поврежденные здания невозможно. Как сейчас выглядит Мариуполь

23 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все попавшие под обстрел в Мариуполе дома будут снесены. По его словам, восстановить поврежденные здания невозможно «ввиду их непригодности для жизни».

«То есть эти дома в большей степени, наверное, 99,9% из них — трудно мне представить исключения — эти дома пойдут под снос. Вместо них будет строиться новое жилье», — рассказал Пушилин. Ранее он сообщал, что после «освобождения» Мариуполя в городе повреждены около 60% жилых домов.

Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск 20 мая, когда все украинские военные вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.

Тем временем инженерные подразделения ВС РФ проводят разминирование территории «Азовстали». Саперы ищут и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин. Утверждается, что за двое суток работы уничтожено более 100 взрывоопасных предметов.

О том, как сейчас выглядит Мариуполь, — в фотогалерее «Газеты.Ru».