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Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года
Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Последствия обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года

20 погибших: кадры с места обрушения метромоста в Мехико

В результате обрушения метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, еще 49 были госпитализированы, передает Reuters. Инцидент произошел на 12-й линии метрополитена Мехико в районе станции Оливос, по мосту в момент обрушения двигался поезд.

По крайней мере два вагона состава упали вниз вместе с конструкциями моста, под ними оказались автомобили. Кадры с места катастрофы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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