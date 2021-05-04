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20 погибших: кадры с места обрушения метромоста в Мехико
В результате обрушения метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, еще 49 были госпитализированы, передает Reuters. Инцидент произошел на 12-й линии метрополитена Мехико в районе станции Оливос, по мосту в момент обрушения двигался поезд.
По крайней мере два вагона состава упали вниз вместе с конструкциями моста, под ними оказались автомобили. Кадры с места катастрофы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
По крайней мере два вагона состава упали вниз вместе с конструкциями моста, под ними оказались автомобили. Кадры с места катастрофы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».