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Неудачный выбор песни и фото: Миссис Крым отказали в гражданстве РФ

Жительница Симферополя Ольга Валеева родилась 24 ноября 1987 года в Полтаве. Там она преподавала танцы, но в какой-то момент решила переехать в Крым.

Весной 2022 года Валеева стала финалисткой конкурса «Королева красоты — Крым», получив титул «Миссис королева красоты», однако зрители и пользователи в соцсетях осудили решение жюри и раскритиковали ее внешность. Тогда девушка признавалась, что сильно переживала из-за критики и «неудачных фото».

В октябре 2022 года Валеева оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она с подругой исполняет песню «Червона калина», которая является неофициальным гимном запрещенных в РФ украинских организаций. Суд признал девушек виновными в дискредитации российских военных, а также в пропаганде символики экстремистских организаций. В итоге Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей. Она публично принесла извинения и заявила, что спела «Червону калину» без злого умысла.

В ноябре МВД по Крыму отказало украинке в получении российского гражданства, за которым Валеева обратилась еще в августе.

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