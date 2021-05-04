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Есть жертвы: пожар в московской гостинице
В результате возгорания в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы погибли два человека, передает «Интерфакс». По словам информированного источника, жертвами пожара стали 35-летняя женщина и 40-летний мужчина, еще 14 человек были госпитализированы, отравившись угарным газом. Среди пострадавших есть дети.
Возгорание произошло в ночь на 4 мая по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, на первом этаже пятиэтажного здания гостиницы. На момент пожара там находилось более 300 человек, сообщили в ГКУ «ПСЦ», людей вывели на улицу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). Также по факту инцидента стартовала прокурорская проверка.
Возгорание произошло в ночь на 4 мая по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, на первом этаже пятиэтажного здания гостиницы. На момент пожара там находилось более 300 человек, сообщили в ГКУ «ПСЦ», людей вывели на улицу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). Также по факту инцидента стартовала прокурорская проверка.