16 июля 2021, 21:27 Фоторепортажи «Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске

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16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс из Кедрового в Томск и пропал с радаров. Его вылет задержали на 10 часов из-за метеоусловий. Уже в ходе полета экипаж не докладывал о неполадках на борту. Позднее было установлено, что самолет совершил аварийную посадку около села Бакчар. Командир воздушного судна сломал ногу, госпитализирован один из пассажиров.



Как сообщил пилот Фарух Хасанов, после взлета отказали оба двигателя. В точных причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия. «Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное», - рассказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск.



В авиакомпании заявили, что двигатели Ан-28 могли отказать из-за экстраординарных климатических условий. Рейсы перевозчика в регионе временно прекращены. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов за профессионализм. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы», - отметил глава региона.



Первые кадры инцидента — в фоторепортаже «Газеты.Ru».