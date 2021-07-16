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Фоторепортажи

«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске

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Пилот Фарух Хасанов Пилот Фарух Хасанов
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в&nbsp;Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на&nbsp;вертолете в&nbsp;село Корнилово, 16 июля 2021 года Пилот аварийно севшего самолета Ан-28 в&nbsp;Бакчарском районе Анатолий Прытков (второй слева), доставленный на&nbsp;вертолете в&nbsp;село Корнилово, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года Пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области. В&nbsp;центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области. В&nbsp;центре: пилоты самолета Анатолий Прытков и Фарух Хасанов, 16 июля 2021 года
Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года Встреча пассажиров, эвакуированных с&nbsp;места аварийной посадки самолета Ан-28 в&nbsp;Томской области, 16 июля 2021 года
Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, доставленный вместе с&nbsp;пассажирами в&nbsp;Томск с&nbsp;места аварийной посадки самолета, 16 июля 2021 года
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16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс из Кедрового в Томск и пропал с радаров. Его вылет задержали на 10 часов из-за метеоусловий. Уже в ходе полета экипаж не докладывал о неполадках на борту. Позднее было установлено, что самолет совершил аварийную посадку около села Бакчар. Командир воздушного судна сломал ногу, госпитализирован один из пассажиров.

Как сообщил пилот Фарух Хасанов, после взлета отказали оба двигателя. В точных причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия. «Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы - самое главное», - рассказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск.

В авиакомпании заявили, что двигатели Ан-28 могли отказать из-за экстраординарных климатических условий. Рейсы перевозчика в регионе временно прекращены. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов за профессионализм. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы», - отметил глава региона.

Первые кадры инцидента — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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