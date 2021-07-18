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Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия

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Западная Европа испытывает крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого уже пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

18 июля непогода обрушилась на Австрию, сообщает издание Kurier. Наиболее сильные разрушения наводнение вызвало в городе Халлейн в федеральной земле Зальцбург, где вышла из берегов река Котбах, что привело к подтоплениям в центре города.

Пресс-секретарь муниципалитета Халлайна Якоб Хильцензауэр отметил, что в последний раз такой разгул стихии наблюдался в 2002 году. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал в Twitter оказать помощь пострадавшим от ЧП. «К сожалению, проливные дожди и штормы наносят серьезный ущерб многим местам в Австрии. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи и волонтеров, которые делают все, чтобы помочь!» — сообщил политик Курц.

Залитая дождями Австрия — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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