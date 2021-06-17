В Крыму введен режим ЧС: Керчь затопило тропическим ливнем

На востоке Крыма объявили режим ЧС межмуниципального характера из-за сильных ливней и масштабных подтоплений Керчи и населенных пунктов Ленинского и Кировского районов.



За ночь там выпало полторы месячной нормы осадков. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Подтоплено 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города, в том числе, больница. Больше всего досталось центру города, он был фактически отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу.



Людей централизованно эвакуируют, но есть и те, кто решил покинуть зону бедствия самостоятельно — они передвигаются по улицам на надувных матрасах, пишет «Керчь FM». Губернатор Крыма Сергей Аксенов прибыл на место происшествия — он посетил заседание оперативного штаба и отправился осматривать улицы на надувной лодке.



По данным крымского Гидрометцентра, непогода в регионе продлится до середины пятницы. Последствия тропического ливня в Крыму — в фотогалерее «Газеты.Ru».