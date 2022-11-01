От гроба до гроба. Как прошел форум похоронщиков в Москве

В Москве в 30-й раз проходит выставка «Некрополь — World Russia 2022» для участников ритуальной сферы.

На форуме прошел показ траурной моды, концерт группы «Рождество» (главный хит — «Так хочется жить») и мастер-класс по ритуальной флористике. В деловой части бизнесмены похоронного бизнеса обсудили мобильные крематории и импортозамещение в сфере кремационных печей.

Как проходит выставка — в фотогалерее «Газеты.Ru».