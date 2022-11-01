01 ноября 2022, 22:46
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От гроба до гроба. Как прошел форум похоронщиков в Москве
В Москве в 30-й раз проходит выставка «Некрополь — World Russia 2022» для участников ритуальной сферы.
На форуме прошел показ траурной моды, концерт группы «Рождество» (главный хит — «Так хочется жить») и мастер-класс по ритуальной флористике. В деловой части бизнесмены похоронного бизнеса обсудили мобильные крематории и импортозамещение в сфере кремационных печей.
Как проходит выставка — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Участники театрализованного представления на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Посетители на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Шоу творческих костюмов на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Модель на шоу-показе траурной моды на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Модель на шоу-показе траурной моды на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Шоу творческих костюмов на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
Модель на шоу-показе траурной моды на выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года
На выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь – WorldRussia 2022» в Москве, 1 ноября 2022 года