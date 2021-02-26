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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
На цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ, об этом сообщают в пресс-службе МЧС. «Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 9.13», — сказали в ведомстве.
«Я очень испугалась, когда услышала взрыв. А, когда уже подошла на место, даже не поняла, что происходит, так растерялась. Там уже были просто руины, спасатели искали людей и повсюду дым», – рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев взрыва.
Пристройка, где произошел взрыв, разрушена. На месте работают спасатели, жителей дома эвакуируют.
«Я очень испугалась, когда услышала взрыв. А, когда уже подошла на место, даже не поняла, что происходит, так растерялась. Там уже были просто руины, спасатели искали людей и повсюду дым», – рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев взрыва.
Пристройка, где произошел взрыв, разрушена. На месте работают спасатели, жителей дома эвакуируют.