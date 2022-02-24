Огромные очереди и пробки, бомбоубежище в метро: что сегодня происходит в городах Украины

Многие украинцы начали уезжать из обстреливаемых городов после объявления Россией о начале военной операции в Донбассе. Жители Киева, Харькова и других городов стоят в километровых пробках на заправки, покидают свои дома и прячутся от взрывов в метро.

Метро в Киеве используют как бомбоубежище, людей пускают внутрь бесплатно. Горожане с рюкзаками и чемоданами собираются на станциях. Похожая ситуация в метро Харькова.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан подготовить «тревожный чемодан» с документами и минимумом вещей, чтобы сразу отправиться в укрытие при необходимости.

На выездах из Киева образовались пробки. На многих автозаправках закончилось топливо. Советник главы МВД Украины Геращенко обратился к гражданам с просьбой не покидать город.

В то же время на погранпереходе в Ужгороде сформировалась длинная очередь из желающих уехать в Словакию.

Очевидцы сообщают об очередях в магазинах и аптеках, люди скупают продукты впрок. В нескольких магазинах Киева люди покупают с запасом воду, крупы, масло и другие необходимые продукты, в магазинах существенно больше покупателей, чем обычно, однако паники нет.

По словам жителей Харькова, толпы покупателей растянулись на весь магазин. Они закупаются необходимыми продуктами, а в это же время в небе слышится грохот.

С раннего утра по всей Украине у отделений банков и банкоматов выстроились очереди за наличными. Национальный банк страны объявил о введении лимита на снятие наличных суммой в 100 тыс. гривен ежедневно.

Что происходит в настоящее время на Украине — в фоторепортаже «Газеты.Ru»