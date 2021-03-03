«Печальный ангел»: в Петербурге открыли памятник умершим в пандемию врачам

На набережной реки Карповка в Санкт-Петербурге открыли памятник медикам, скончавшимся во время пандемии коронавируса. Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров, который в мае 2020 года умер от COVID-19.



Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов, в церемонии также участвовал губернатор Александр Беглов. «Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — сказал он.



У «Печального ангела» нет табличек с фамилиями и фотографиями погибших медиков, этим он отличается от народного мемориала «Стена памяти», который до ноября 2020 года находился на месте скульптуры. Мемориал возник на Малой Садовой улице в апреле 2020 года. Активисты размещали там портреты медиков, умерших в борьбе с COVID-19, оставляли цветы и свечи. Всего там собрали более сотни фотографий.



Памятник, установленный 3 марта на набережной Карповки, — третья скульптура ангела Романа Шустрова, установленная в Санкт-Петербурге. Первые 2 находятся в Измайловском и Любашинском саду.