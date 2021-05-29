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Проверка багажа в вокзальном комплексе Восточный в Москве Проверка багажа в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Вход в терминал Восточного железнодорожного вокзала. Терминал находится на станции &laquo;Черкизово&raquo; Малого кольца Московской железной дороги и входит в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) &laquo;Черкизово&raquo; Вход в терминал Восточного железнодорожного вокзала. Терминал находится на станции &laquo;Черкизово&raquo; Малого кольца Московской железной дороги и входит в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) &laquo;Черкизово&raquo;
Проводник проверяет билет у пассажирки на платформе Восточного железнодорожного вокзала Проводник проверяет билет у пассажирки на платформе Восточного железнодорожного вокзала
Генеральный директор&nbsp;- председатель правления ОАО &laquo;РЖД&raquo; Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на открытии Восточного железнодорожного вокзала, 29 мая 2021 года Генеральный директор&nbsp;- председатель правления ОАО &laquo;РЖД&raquo; Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на открытии Восточного железнодорожного вокзала, 29 мая 2021 года
Вид на пути Восточного железнодорожного вокзала Вид на пути Восточного железнодорожного вокзала
Пассажирский поезд прибывает к платформе Восточного железнодорожного вокзала Пассажирский поезд прибывает к платформе Восточного железнодорожного вокзала
Пассажиры в терминале Восточного железнодорожного вокзала Пассажиры в терминале Восточного железнодорожного вокзала
Пассажиры Восточного железнодорожного вокзала Пассажиры Восточного железнодорожного вокзала
Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Кассы Восточного железнодорожного вокзала Кассы Восточного железнодорожного вокзала
Посетители кафе в вокзальном комплексе Восточный в Москве Посетители кафе в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Детская комната в вокзальном комплексе Восточный в Москве Детская комната в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Карта метро у входа в терминал Восточного железнодорожного вокзала Карта метро у входа в терминал Восточного железнодорожного вокзала

Первый за 100 лет: в Москве открылся новый ж/д вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров официально открыли в Москве новый вокзал «Восточный», предназначенный для поездов дальнего следования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — сказал Собянин в ходе церемонии открытия.

По словам столичного градоначальника, Центральным транспортным узлом активно пользуются около 30 млн человек.

Новый столичный вокзал «Восточный» построен в 2020–2021 годах. Он сможет принимать 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, разгрузив Курский вокзал. На «Восточный» будут прибывать в том числе «Стрижи» и «Ласточки» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.

Ранее сообщалось, что «Восточный» будет принимать транзитные поезда из Москвы на юг страны, в том числе в курортные Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Также откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города.

Как выглядит новый вокзал Москвы — в нашей фотогалерее.
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