Казань прощается с жертвами стрельбы в школе

В Казани прощаются с жертвами стрельбы в гимназии №175 – в последний путь провожают двух учительниц и семерых подростков, погибших 11 мая. Одного из мальчиков похоронили на Мусульманском кладбище в Казани, на похоронах присутствовали только родственники. Еще одного подростка — в его родном поселке Малые Клыки. Две учительницы были похоронены в поселках Константиновка и Самосырово.



Утром территория морга на Сибирском тракте во время выдачи тел погибших была полностью оцеплена полицейскими, попасть на территорию могли только члены семьи. Родственникам оказывают поддержку – власти Татарстана обещали оплатить траурные мероприятия, а на похоронах находятся психологи.



Как в Казани прощаются с погибшими школьниками и их учителями, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».