Последствия пожара в хостеле в Москве, где погибли 8 человек
По крайнем мере четыре человека пострадали и восемь погибли в результате пожара в хостеле на первом этаже многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Возгорание произошло на улице Алма-Атинская, его площадь составила 150 кв. м.
СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. В МЧС сообщили, что в хостеле уже выявлялись нарушения, пожарная сигнализация не сработала, а люди не могли спастись из-за решеток на окнах.
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