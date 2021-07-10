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Последствия «огненного шторма» в Челябинской области
Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличились до 20 тыс. га. При этом практически все очаги локализованы, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов. По его словам, «пожар принимал характер огненного шторма». В таких случаях несколько очагов пожара объединяются в один, а температура горения становится выше 700°C.
Огонь достиг и населенных пунктов. В частности, сгорела большая часть поселка Джабык, сообщает 74.ru. Огонь уничтожил центральные улицы. По словам местных жителей, вокруг села было пять очагов возгорания. Один из самых крупных — в селе Запасное.
Всего уничтожено 72 строения: 46 домов для постоянного проживания и 26 дач. Эвакуированы 179 человек, 128 из них — дети. В региональном минздраве сообщили, что за помощью к специалистам обратились 18 человек. Есть жертвы — спасатели обнаружили под завалами тело 78-летнего мужчины.
Дочь погибшего рассказала в комментарии 74.ru, что соседи видели ее отца в огне. «Это наш дом. Он пытался тушить его сам. Маму [9 июля] в 11 утра соседи увезли, его пытались [забрать], но человека не скрутишь. Он был уверен, что он отстоит дом. Но 78 лет, силы не те. А силой его не увезти [было]», — рассказала женщина.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации. Во время телефонного разговора Текслер сообщил, что из-за угрозы возгорания были эвакуированы более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната. Путин поручил правительству, администрации президента и управлению делами Кремля организовать эвакуированным детям отдых на Черном море. Глава региона, в свою очередь, должен будет составить предложения по помощи гражданам, которые лишились жилья.
Огонь достиг и населенных пунктов. В частности, сгорела большая часть поселка Джабык, сообщает 74.ru. Огонь уничтожил центральные улицы. По словам местных жителей, вокруг села было пять очагов возгорания. Один из самых крупных — в селе Запасное.
Всего уничтожено 72 строения: 46 домов для постоянного проживания и 26 дач. Эвакуированы 179 человек, 128 из них — дети. В региональном минздраве сообщили, что за помощью к специалистам обратились 18 человек. Есть жертвы — спасатели обнаружили под завалами тело 78-летнего мужчины.
Дочь погибшего рассказала в комментарии 74.ru, что соседи видели ее отца в огне. «Это наш дом. Он пытался тушить его сам. Маму [9 июля] в 11 утра соседи увезли, его пытались [забрать], но человека не скрутишь. Он был уверен, что он отстоит дом. Но 78 лет, силы не те. А силой его не увезти [было]», — рассказала женщина.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации. Во время телефонного разговора Текслер сообщил, что из-за угрозы возгорания были эвакуированы более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната. Путин поручил правительству, администрации президента и управлению делами Кремля организовать эвакуированным детям отдых на Черном море. Глава региона, в свою очередь, должен будет составить предложения по помощи гражданам, которые лишились жилья.