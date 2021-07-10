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Тушение пожара в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Тушение пожара в поселке Джабык, 9 июля 2021 года
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Челябинской области, 9 июля 2021 года Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Челябинской области, 9 июля 2021 года
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара, 9 июля 2021 года Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара, 9 июля 2021 года
Сгоревшие частные дома в поселке Запасное, 9 июля 2021 года Сгоревшие частные дома в поселке Запасное, 9 июля 2021 года
Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года
Тушение лесного пожара с привлечением вертолета Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России, 9 июля 2021 года Тушение лесного пожара с привлечением вертолета Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России, 9 июля 2021 года
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Челябинской области, 9 июля 2021 года Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Челябинской области, 9 июля 2021 года
Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года
Пожарные машины в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Пожарные машины в поселке Джабык, 9 июля 2021 года
Последствия пожара в поселке Джабык, 10 июля 2021 года Последствия пожара в поселке Джабык, 10 июля 2021 года
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, привлеченный к тушению лесных пожаров в Челябинской области, 9 июля 2021 года Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, привлеченный к тушению лесных пожаров в Челябинской области, 9 июля 2021 года
Сотрудники МЧС и полиции во время спасения животных в пострадавшем от пожара районе, 9 июля 2021 года Сотрудники МЧС и полиции во время спасения животных в пострадавшем от пожара районе, 9 июля 2021 года
Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Лесной пожар в поселке Джабык, 9 июля 2021 года
Сотрудники МЧС в поселке Джабык, 9 июля 2021 года Сотрудники МЧС в поселке Джабык, 9 июля 2021 года

Последствия «огненного шторма» в Челябинской области

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличились до 20 тыс. га. При этом практически все очаги локализованы, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов. По его словам, «пожар принимал характер огненного шторма». В таких случаях несколько очагов пожара объединяются в один, а температура горения становится выше 700°C.

Огонь достиг и населенных пунктов. В частности, сгорела большая часть поселка Джабык, сообщает 74.ru. Огонь уничтожил центральные улицы. По словам местных жителей, вокруг села было пять очагов возгорания. Один из самых крупных — в селе Запасное.

Всего уничтожено 72 строения: 46 домов для постоянного проживания и 26 дач. Эвакуированы 179 человек, 128 из них — дети. В региональном минздраве сообщили, что за помощью к специалистам обратились 18 человек. Есть жертвы — спасатели обнаружили под завалами тело 78-летнего мужчины.

Дочь погибшего рассказала в комментарии 74.ru, что соседи видели ее отца в огне. «Это наш дом. Он пытался тушить его сам. Маму [9 июля] в 11 утра соседи увезли, его пытались [забрать], но человека не скрутишь. Он был уверен, что он отстоит дом. Но 78 лет, силы не те. А силой его не увезти [было]», — рассказала женщина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации. Во время телефонного разговора Текслер сообщил, что из-за угрозы возгорания были эвакуированы более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната. Путин поручил правительству, администрации президента и управлению делами Кремля организовать эвакуированным детям отдых на Черном море. Глава региона, в свою очередь, должен будет составить предложения по помощи гражданам, которые лишились жилья.
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