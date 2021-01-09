При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди

В результате схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске погибли как минимум три человека. Под завалами было найдено тело мужчины, малолетнего ребенка и женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.



Ранее сотрудники МЧС и волонтеры нашли живыми и здоровыми семью из четырех человек в одном из домиков. Еще два человека выбрались самостоятельно. Кроме того, сообщается, что на месте обнаружена живой молодая девушка.



Сход лавины произошел вечером 8 января по Москве. Снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров, на которой находилось несколько домиков. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Прокуратура начала проверку.