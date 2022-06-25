Праздник бывших школьников. «Алые паруса» прошли по Неве в 30-й раз

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ – «Алые паруса». В акваторию Невы в 30-й раз вышел бриг «Россия», проследовал вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом. Высота двух мачт брига – 30 метров, «Россию» венчают 18 парусов.

На Дворцовой перед гостями выступили группы «Руки Вверх», The Hatters, Полина Гагарина, Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Ведущими концерта стали Владимир Маркони и певица Алсу.

В этом году на «Алые паруса» были приглашены выпускники школ Донбасса. Кроме того, корабль под алыми парусами ночью прошел и в городе-побратиме Мариуполе. На экранах в Петербурге транслировали, как одиннадцатиклассники встречают «Алые паруса» на берегу Азовского моря.

Ленинградские выпускники впервые отметили праздник 28 июня 1968 года, тогда на «Алых парусах» собралось более 25 тыс. одиннадцатиклассников. Сейчас, согласно статистике, в «Алых парусах» участвует до 3 млн зрителей. В 1979 году проведение торжеств было прекращено, но в 2005-м их возобновили.