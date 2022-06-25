Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае введения... 12:16
Турецкий корабль «Азов Конкорд» прибыл в Новороссийск... 12:16
Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» начали... 12:15
Украина препятствовала участию российских синхронисток... 12:14
Российский блогер пожаловался на «кражу» банком всех... 12:07
В Чехии считают, что Германия отправляет Украине обещания вместо... 12:07
Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется... 12:06
Продюсер рассказала, как Пьеха и Зацепин «мочили друг... 12:06
Эксперты рассказали, как лучше поступить с евро и долларами 11:57
Экс-жена Эмина Агаларова опубликовала фото с сыном-выпускником 11:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Праздник бывших школьников. «Алые паруса» прошли по Неве в 30-й раз

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ – «Алые паруса». В акваторию Невы в 30-й раз вышел бриг «Россия», проследовал вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом. Высота двух мачт брига – 30 метров, «Россию» венчают 18 парусов.

На Дворцовой перед гостями выступили группы «Руки Вверх», The Hatters, Полина Гагарина, Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Ведущими концерта стали Владимир Маркони и певица Алсу.

В этом году на «Алые паруса» были приглашены выпускники школ Донбасса. Кроме того, корабль под алыми парусами ночью прошел и в городе-побратиме Мариуполе. На экранах в Петербурге транслировали, как одиннадцатиклассники встречают «Алые паруса» на берегу Азовского моря.

Ленинградские выпускники впервые отметили праздник 28 июня 1968 года, тогда на «Алых парусах» собралось более 25 тыс. одиннадцатиклассников. Сейчас, согласно статистике, в «Алых парусах» участвует до 3 млн зрителей. В 1979 году проведение торжеств было прекращено, но в 2005-м их возобновили.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 122-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 122-й день
Платную парковку могут расширить на всю Россию
Минтранс изучит возможность внедрения платных парковок по всей стране
«Мы достигли предела». В США пожаловались на «боль» от санкций
NYT: США и ЕС не ожидали таких последствий от санкций против России для своих экономик
Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется экономической катастрофой
В Пентагоне одобрили отступление ВСУ из Северодонецка
Володин рекомендовал жителям Украины не выкидывать учебники по русскому языку
Подвергшийся нападению бизнесмен Агарунов заявил, что знает заказчика
Новости
Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»
Украина препятствовала участию российских синхронисток в чемпионате мира — 2022 в Будапеште
Российский блогер пожаловался на «кражу» банком всех доходов от YouTube
В Чехии считают, что Германия отправляет Украине обещания вместо военной помощи
Продюсер рассказала, как Пьеха и Зацепин «мочили друг друга» на «Фабрике звезд-4»
Эксперты рассказали, как лучше поступить с евро и долларами
Экс-жена Эмина Агаларова опубликовала фото с сыном-выпускником
Все новости
Тест: сможете ли вы купить жилье и не пожалеть об этом?
Знаете ли вы, на что обратить внимание при покупке недвижимости
Не захватить, а защитить: почему Венгрию обвиняют в планах оккупации Закарпатья
Политолог Суздальцев призвал не путать Венгрию с Польшей в вопросе оккупации Украины
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии третьей недели июня: военные действия...
«Бывшая мужа приехала, чтобы вымыть унитаз у нас дома»: вторая жена о бесцеремонности первой
Инженер из Самары рассказала о сложностях второго брака
Его звали Cybiko. История первого российского смартфона, который вышел до iPhone и Symbian
Как российские инженеры покорили рынок США со своим аналогом iPhone начала нулевых
ВС РФ блокировали с юга Лисичанск. Что сейчас происходит в Донбассе
Минобороны сообщило о блокировании с юга последнего города в ЛНР под контролем ВСУ
Под Рязанью загорелся в воздухе и упал военный Ил-76
РЖД приостановили транзит в Польшу через Белоруссию
РЖД приостановили отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию
Путин сравнил Запад с королевой Франции и вспомнил про пирожные
Путин рассказал лидерам БРИКС о цинизме Запада в вопросе продовольственного кризиса
«Примут в следующем веке»: что Евросоюз будет делать дальше с Украиной и Молдавией
Эксперт Бабынина рассказал о процедуре и примерных сроках вступления Украины в ЕС
«Поражение под Северодонецком может обернуться военным переворотом на Украине»
Полковник Алехин считает, что взятие Северодонецка открывает ВС РФ путь на Харьков
Снять стресс и разбогатеть: как в России развиваются лотереи и зачем они нужны
Лотереи переходят в цифру и конкурируют с другими цифровыми развлечениями
«Оби-Ван Кеноби»: сериал, в котором Юэн Макгрегор еще не слишком стар для этого д***ма
Вышла последняя серия мини-сериала «Оби-Ван Кеноби»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+