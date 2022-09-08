Британцы прощаются с королевой

Великобритания сегодня прощается с королевой Елизаветой II. Она была на троне дольше всех из британских монархов – 70 лет. Около 85% британцев родились при Елизавете II и не видели другой королевы или короля.

Днем Букингемский дворец объявил об ухудшении ее состояния здоровья. У королевской резиденции стали собираться жители Лондона. Огромная толпа стоит у ворот до сих пор. Над дворцом приспущен государственный флаг, а на ограде появилась табличка с официальным уведомлением британских подданных о смерти монарха: «Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем».

В британской столице прошел небольшой дождь, после которого очевидцы стали выкладывать в соцсетях фото с двойной радугой над Букингемом. На площади Пикадилли появился большой портрет Елизаветы II.

В шотландском замке Балморал, где умерла королева и куда сегодня прилетели практически все члены ее семьи, был слышен звон церковных колоколов, доносившийся из церкви Гленнуик. Прохожие останавливались и склоняли головы в знак памяти. Ко входу в замок несут цветы.

Лиз Трасс, только пару дней назад ставшая премьер-министром Великобритании, выступила с обращением к нации. Она подчеркнула, что весть о смерти королевы стала «шоком для страны и всего мира». Королева «была примером и образцом для подражания и для нее, и для многих других британцев». Премьер завершила свое выступление словами «Боже, храни короля». Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, будет коронован в ближайшее время. Национальный траур продлится десять дней.

Как в Великобритании прощаются с королевой — в фоторепортаже «Газеты.Ru»