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Ливень затопил несколько улиц в Москве

В Москве менее чем за час выпало около 10% месячной нормы осадков. Особенно интенсивные дожди прошли на юго-востоке и востоке столицы.

Вода полностью покрыла колеса проезжающих автомобилей на Проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, улицах Королева, Большой Никитской и многих других. Вода затопила салон электробуса, а часть автомобилей заглохла посреди дороги.

На Рабочей улице под железнодорожным мостом утонула машина, а недалеко от ВДНХ вода залила Maybach — элитный автомобиль заглох прямо в огромной луже.

На северо-востоке столицы в районе Ростокино из берегов вышла река Яуза и залила тротуары, превратив их в мини-озеро. Москвичи также рассказали о подтоплениях в районе станции Ботанический сад.

Власти сообщили, что на улицах города дежурят 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники, а также заверили, что водосточная сеть справляется с выпавшим объемом осадков.

Не обошлось без пострадавших. Два человека на юго-востоке Москвы пострадали от удара молний. Один из потерпевших потерял сознание и был госпитализирован, второй пострадавшей врачи оказали первую помощь на месте.

Дожди могут идти до конца суток, также синоптики прогнозируют грозы и шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

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