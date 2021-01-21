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24,5 года колонии: приговор срочнику Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев
В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Его признали виновным по двум статьям: «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».
Стрельба в воинской части Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть их сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части, но вскоре был задержан.
Тогда срочник объяснял, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения — в частности неоднократные избиения. Адвокат Руслан Нагиев уточнял, что рядового лишали сна, также у него вымогали деньги.
При этом психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов в момент преступления отдавал отчет своим действиям. Отец осужденного Салим Шамсутдинов сообщил «Газете.Ru», что считает приговор сыну «очень завышенным». В свою очередь отец солдата Владислава Шпака, который попал под обстрел, но выжил, посчитал приговор «слишком мягким».
Стрельба в воинской части Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть их сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части, но вскоре был задержан.
Тогда срочник объяснял, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения — в частности неоднократные избиения. Адвокат Руслан Нагиев уточнял, что рядового лишали сна, также у него вымогали деньги.
При этом психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов в момент преступления отдавал отчет своим действиям. Отец осужденного Салим Шамсутдинов сообщил «Газете.Ru», что считает приговор сыну «очень завышенным». В свою очередь отец солдата Владислава Шпака, который попал под обстрел, но выжил, посчитал приговор «слишком мягким».