Реки вышли из берегов, погибла женщина: кадры наводнения в Сочи

Сочи затопило из-за сильных «залповых» ливней. Вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу.

Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Благодаря круглосуточной работе экстренных служб его смогли восстановить.

Бурные потоки воды после ливня уносили машины и сбивали с ног пешеходов. Вода затопила цокольные и первые этажи зданий в Центральном и Хостинском районах Сочи.

Из-за стихии погибла женщина, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Поток воды смыл один из припаркованных автомобилей, машина прижала местную жительницу к дорожным ограждениям. «К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказал чиновник.

Синоптики полагают, что проливные дожди могут продолжиться – в курортной столице России до сих пор действует штормовое предупреждение. Прогнозы погоды не исключают града, нового выхода рек из берегов и смерчей.