Все спасены: как Россия помогла китайским морякам

В Японском море потерпел бедствие сухогруз Rise Shine, шедший под панамским флагом из Китая в российской порт Восточный. Вечером 8 ноября из-за шторма контейнеровоз пытался сменить якорную стоянку, но сел на мель в заливе Находка.

Капитан судна запросил у МЧС РФ эвакуацию – сухогруз захлестывали четырехметровые волны. Кроме того, в корпусе Rise Shine образовалась трещина.

Российские спасатели успешно эвакуировали экипаж судна – 14 китайских моряков — с помощью лебедки на вертолете Ми-8. Их жизни вне опасности.

Первые кадры с места событий — в фотогалерее «Газеты.Ru».