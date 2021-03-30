Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»

30 марта в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу из собственного особняка. Ситуация развивается в одном из коттеджей поселка «Новые Вешки». В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.



На данный момент, операция по задержанию стрелка в Мытищах продолжается уже более четырех часов. При штурме дома силовики использовали гранатомет. Известно, что пострадал один из правоохранителей.