Снежный апокалипсис: как Москва превратилась в большой сугроб

Снежный апокалипсис, накрывший Москву накануне, уже побил рекорд 50-летней давности по суточному количеству осадков. При том, если в 1973 году было всего 7 миллиметров, то в 2021 — целых 15 миллиметров. Кроме того, выпавший снег уже достиг 65% от месячной нормы и не намерен на этом останавливаться.



12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. Однако и это не предел, обещают метеорологи центра погоды «Фобос»: вполне возможно, что к концу снегопада сугробы будут уже больше 60 сантиметров и побьют еще один рекорд, зафиксированный в Москве еще в 1956 году.



Из-за снежного апокалипсиса ожидается максимальная загруженность дорог, поэтому водителей убедительно просят не тратить время на пробки и пользоваться метро. В целом, для того, чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, подсчитал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.



По словам синоптиков, снежный Армагеддон начнет ослабевать под вечер субботы – к тому моменту, столбики термометров опустятся до минус 14℃, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Тем не менее, местами снегопады продолжатся, временами проявления ненастья будут сильными.



Снегопад такого размаха связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года. Насколько глубоко столица утонула в сугробах и что предпринимают для того, чтобы ее откопать, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».