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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Девушка прогуливается по Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года Девушка прогуливается по Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Москва во время снегопада, 13 февраля 2021 года Москва во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Мужчина откапывает из сугроба свою машину во дворе жилого дома в Москве, 13 февраля 2021 года Мужчина откапывает из сугроба свою машину во дворе жилого дома в Москве, 13 февраля 2021 года
Уборка снега в столице, 13 февраля 2021 года Уборка снега в столице, 13 февраля 2021 года
Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красноказарменной улице в Москве, 13 февраля 2021 года Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красноказарменной улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве, 13 февраля 2021 года Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Новинском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Новинском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Сотрудники коммунальной службы убирают снег в центре столицы, 13 февраля 2021 года Сотрудники коммунальной службы убирают снег в центре столицы, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Последствия сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Рейсовый микроавтобус во время снегопада в Москве, 13 февраля 2021 года Рейсовый микроавтобус во время снегопада в Москве, 13 февраля 2021 года
Уборка снега на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года Уборка снега на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Ситуация на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада, 13 февраля 2021 года Ситуация на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада, 13 февраля 2021 года

Снежный апокалипсис: как Москва превратилась в большой сугроб

Снежный апокалипсис, накрывший Москву накануне, уже побил рекорд 50-летней давности по суточному количеству осадков. При том, если в 1973 году было всего 7 миллиметров, то в 2021 — целых 15 миллиметров. Кроме того, выпавший снег уже достиг 65% от месячной нормы и не намерен на этом останавливаться.

12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. Однако и это не предел, обещают метеорологи центра погоды «Фобос»: вполне возможно, что к концу снегопада сугробы будут уже больше 60 сантиметров и побьют еще один рекорд, зафиксированный в Москве еще в 1956 году.

Из-за снежного апокалипсиса ожидается максимальная загруженность дорог, поэтому водителей убедительно просят не тратить время на пробки и пользоваться метро. В целом, для того, чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, подсчитал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По словам синоптиков, снежный Армагеддон начнет ослабевать под вечер субботы – к тому моменту, столбики термометров опустятся до минус 14℃, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Тем не менее, местами снегопады продолжатся, временами проявления ненастья будут сильными.

Снегопад такого размаха связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года. Насколько глубоко столица утонула в сугробах и что предпринимают для того, чтобы ее откопать, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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