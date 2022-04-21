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В Твери горит НИИ Минобороны. Есть погибшие

21 апреля в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре Твери произошел пожар, общая площадь которого составила 1000 кв. м.

Возгорание возникло на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь быстро распространился на несколько этажей. В результате обрушилась крыша НИИ.

По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек, пострадали около 30. Некоторые из них, как рассказали в экстренных службах, надышались дымом. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

В центре города наблюдается задымление, проезжую часть в районе ЧП оцепили. Пожару присвоили третий номер сложности. Причиной могла стать аварийная работа электросети.

По словам очевидцев, к зданию НИИ стянуты почти все пожарные расчеты, огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра.

О ситуации в Твери — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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