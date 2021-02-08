Прощай, удаленка: студенты возвращаются в университеты

Очередным признаком отступления эпидемии коронавирусной инфекции стало возвращение студентов в университетские аудитории. С 8 февраля Москва, Новосибирск, Саратов, отчасти – Санкт-Петербург и другие регионы России постепенно возвращаются к очному обучению в вузах. Правда, ношение масок и соблюдение дистанции остаются актуальными, и студентов с наполовину закрытыми лицами преподавателям не так-то просто узнать.



Как проходит возвращение с удаленки в Москве — в фоторепортаже «Газеты.Ru».