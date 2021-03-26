Sweet Home Alabama: смертоносный торнадо обрушился на США

В США власти готовятся к еще одной атаке торнадо на северную часть штата Алабама, под угрозой — города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл. Ранее в результате удара стихии погибли по меньшей мере пять человек. По данным Национальной метеорологической службы, 25 марта было зарегистрировано 14 торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.



Смерч привел к повреждению около 50 домов и построек в алабамском городке Пелхэм. «Мы находились в фургоне, когда из ниоткуда пошел дождь. Вскоре фургон начал трястись настолько сильно, что мне казалось: мы вот-вот перевернемся. Тряска была настолько мощной, что я не мог контролировать свои движения», — рассказал телеканалу CNN 22-летний житель Пелхэма Сезар Вильясеньор.



В результате торнадо почти 55 тыс. человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тыс. — в Алабаме. Власти продолжают оценивать ущерб и искать пострадавших.



Последствия удара стихии – в фоторепортаже «Газеты.Ru».