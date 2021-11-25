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Дню благодарения 400 лет: как в США отмечают праздник

25 ноября в США отмечают День благодарения. В четверг в Нью-Йорке состоялся традиционный парад гигантских надувных игрушек.

За шествием наблюдали жители города и туристы. Самое красочное и массовое дневное зрелище символизирует открытие сезона рождественских скидок.

Сам праздник своими корнями уходит к самым первым переселенцам из Англии, основавшим Плимутскую колонию. Местные индейцы научили их, какие культуры можно выращивать на каменистой почве, и неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия.

В 1621 году первый губернатор колонистов Уильям Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Господу. Эта трапеза, разделенная с индейцами 400 лет назад, и стала первым празднованием Дня благодарения.

По старинной традиции несколько поколений одной семьи собирается в доме старших на праздничный обед. Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели их предки. Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог.

О том, как проходит парад надувных фигур в честь Дня благодарения – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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