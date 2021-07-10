Трагедия на Волге: 10 лет со дня крушения «Булгарии»

10 лет назад, 10 июля 2011 года, в акватории Куйбышевского водохранилища затонул теплоход «Булгария». Катастрофа унесла жизни 122 человек. Теплоход построенный в 1955 году, выполнял круиз выходного дня из Казани до пристани Болгары и обратно. На борту находился 201 человек, включая экипаж.



По мнению специалистов, судно погубили выход в водохранилище при неходовом прогнозе и открытые иллюминаторы, через которые стала заливаться вода, когда теплоход выполнял левый поворот. В результате чего, через открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки «Булгарии» поступило около 50 тонн воды. После этого крен стал увеличиваться, судно опрокинулось на правый борт и затонуло.



На подъем «Булгарии» после катастрофы ушло чуть меньше месяца. Позже судно переместили в затон на хранение пока шли следственные действия. По окончании следствия судовладелец отказался оплачивать услуги по утилизации судна из-за чего «Булгария», брошенная без присмотра, затонула второй раз, но уже в затоне и без жертв. В феврале 2016 года «Булгарию» утилизировали.