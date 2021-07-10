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Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Транспортировка затонувшего теплохода &laquo;Булгария&raquo; на мелководье в Кирельский затон, июль 2011 года Транспортировка затонувшего теплохода &laquo;Булгария&raquo; на мелководье в Кирельский затон, июль 2011 года
Родственники и близкие прощаются с капитаном теплохода &laquo;Булгария&raquo; Александром Островским, погибшим при крушении судна, 13 июля 2011 года Родственники и близкие прощаются с капитаном теплохода &laquo;Булгария&raquo; Александром Островским, погибшим при крушении судна, 13 июля 2011 года
Премьер-министр России Владимир Путин возлагает цветы в речном порту Казани, откуда отправился в последний рейс теплоход &laquo;Булгария&raquo;, 14 июля 2011 года Премьер-министр России Владимир Путин возлагает цветы в речном порту Казани, откуда отправился в последний рейс теплоход &laquo;Булгария&raquo;, 14 июля 2011 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; выведен из дока и поставлен на мель у поселка Затон имени Куйбышева. Судно передано под охрану судовладельцу&nbsp;- Камскому речному пароходству, октябрь 2011 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; выведен из дока и поставлен на мель у поселка Затон имени Куйбышева. Судно передано под охрану судовладельцу&nbsp;- Камскому речному пароходству, октябрь 2011 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Родственники у мемориала в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трегедии возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики Татарстан, июль 2013 год Родственники у мемориала в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трегедии возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики Татарстан, июль 2013 год
Цветы и детский надувной круг в реке Волге в казанском речном порту во время гражданской акции в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo;, 12 июля 2011 года Цветы и детский надувной круг в реке Волге в казанском речном порту во время гражданской акции в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo;, 12 июля 2011 года

Трагедия на Волге: 10 лет со дня крушения «Булгарии»

10 лет назад, 10 июля 2011 года, в акватории Куйбышевского водохранилища затонул теплоход «Булгария». Катастрофа унесла жизни 122 человек. Теплоход построенный в 1955 году, выполнял круиз выходного дня из Казани до пристани Болгары и обратно. На борту находился 201 человек, включая экипаж.

По мнению специалистов, судно погубили выход в водохранилище при неходовом прогнозе и открытые иллюминаторы, через которые стала заливаться вода, когда теплоход выполнял левый поворот. В результате чего, через открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки «Булгарии» поступило около 50 тонн воды. После этого крен стал увеличиваться, судно опрокинулось на правый борт и затонуло.

На подъем «Булгарии» после катастрофы ушло чуть меньше месяца. Позже судно переместили в затон на хранение пока шли следственные действия. По окончании следствия судовладелец отказался оплачивать услуги по утилизации судна из-за чего «Булгария», брошенная без присмотра, затонула второй раз, но уже в затоне и без жертв. В феврале 2016 года «Булгарию» утилизировали.
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