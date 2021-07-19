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Фоторепортажи

Трагедия в Солнцево: москвичи несут цветы к месту ДТП, где погибли дети

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Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года
Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года
Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года Валерия Башкирова, сбившая на&nbsp;автомобиле троих детей в&nbsp;Москве на&nbsp;заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года
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Стихийный мемориал появился на улице Авиаторов в Солнцево, где 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова сбила трех детей. Двое из них от полученных травм скончались в больнице, за жизнь третьего продолжают бороться врачи.

Москвичи несут цветы и игрушки к месту трагедии. Активисты также объявили сбор средств пострадавшей семье.

Ранее девушку поместили под домашний арест — ей предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье студентке грозит до пяти лет лишения свободы.
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