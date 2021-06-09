Хаос Хованского: опубликованы фото из квартиры задержанного блогера

В сети появились фотографии из квартиры блогера Юрия Хованского, который был задержан по подозрению в экстремизме. На снимках видно, что жилое помещение Хованского сильно захламлено — на фоне кожаной мебели, компьютеров и другого оборудования огромное количество пустых бутылок с алкоголем, окурков, пыли, грязи и посуды с остатками еды.



Среди других «артефактов» на фото можно обнаружить кружку с символикой ЛДПР, использованные предметы личной гигиены, лекарства, а также открывашку для бутылок в форме фаллоимитатора.



По данным источника, причиной задержания стал ролик с песней про «Норд-Ост». В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.



Небольшой беспорядок в квартире Юрия Хованского — в фотогалерее «Газеты.Ru»