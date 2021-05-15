Работы Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей

Живопись, графика и работы из дерева авторства министра обороны России Сергея Шойгу проданы на аукционе за 40 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда Константина Хабенского.



«Удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Фонда», – рассказали в пресс-службе организации. В фонде уточнили, что часть средств будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации медицинских сотрудников.



Аукцион состоялся 14 мая на площадке Русского географического общества по инициативе Сергея Шойгу, который предоставил организаторам свои работы. В марте он показывал свою мастерскую по обработке дерева Владимиру Путину, когда президент и министр обороны ездили в Сибирь.