В Индии за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек

В Индии за сутки от коронавируса скончались 3 689 человек. Это стало рекордом с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 апреля — 3 645 смертей. За последние 24 часа также выявили 392 488 случаев заражения, всего — 19 557 457 человек.



Выздоровели за сутки 307 865 пациентов, число выздоровевших достигло 15 992 271. На лечении остаются 3 349 644 человека, это на 80 934 больше, чем днем ранее. Также за 24 часа привились 1 826 219 пациентов, общее число вакцинированных составляет 156 816 031.



Ранее стало известно, что Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через 10 дней. Первая партия вакцины была доставлена в город Хайдарабад 1 мая.