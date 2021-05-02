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Пациенты получают кислород в Больнице святого семейства в Дели Пациенты получают кислород в Больнице святого семейства в Дели
Родственники покойного во время кремации в Джамму Родственники покойного во время кремации в Джамму
Массовая кремация жертв пандемии в Дели Массовая кремация жертв пандемии в Дели
Пациенты молельного дома сикхов в Дели получают кислород Пациенты молельного дома сикхов в Дели получают кислород
Очередь на вакцинацию в Блантайре Очередь на вакцинацию в Блантайре
Родственники покойного во время кремации в Дели Родственники покойного во время кремации в Дели
Женщина получает кислород в автомобиле в Дели Женщина получает кислород в автомобиле в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели Массовая кремация жертв пандемии в Дели
Девушка скорбит по умершему родственнику в крематории в Джамму Девушка скорбит по умершему родственнику в крематории в Джамму
Очередь на вакцинацию в Мумбаи Очередь на вакцинацию в Мумбаи
Родственники покойных во время кремации в Джамму Родственники покойных во время кремации в Джамму
Медработник доставляет баллоны с кислородом в палаты пациентов с коронавирусной инфекцией в Центральной больнице королевы Елизаветы в Блантайре Медработник доставляет баллоны с кислородом в палаты пациентов с коронавирусной инфекцией в Центральной больнице королевы Елизаветы в Блантайре
Массовая кремация жертв пандемии в Дели Массовая кремация жертв пандемии в Дели
Девушка сдает тест ПЦР на коронавирусную инфекцию в пункте тестирования в Дели Девушка сдает тест ПЦР на коронавирусную инфекцию в пункте тестирования в Дели
Родственники покойных во время массовой кремации жертв пандемии в Дели Родственники покойных во время массовой кремации жертв пандемии в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели Массовая кремация жертв пандемии в Дели

В Индии за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек

В Индии за сутки от коронавируса скончались 3 689 человек. Это стало рекордом с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 апреля — 3 645 смертей. За последние 24 часа также выявили 392 488 случаев заражения, всего — 19 557 457 человек.

Выздоровели за сутки 307 865 пациентов, число выздоровевших достигло 15 992 271. На лечении остаются 3 349 644 человека, это на 80 934 больше, чем днем ранее. Также за 24 часа привились 1 826 219 пациентов, общее число вакцинированных составляет 156 816 031.

Ранее стало известно, что Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через 10 дней. Первая партия вакцины была доставлена в город Хайдарабад 1 мая.
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