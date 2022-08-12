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В Омске обрушилась пятиэтажка. Дыра в доме появилась год назад

В Омске на улице 20-го Партсъезда обрушился пятиэтажный жилой дом, когда в нем находились жильцы. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в региональном СУ СК.

Живущий по соседству мужчина рассказал «Газете.Ru» о произошедшем. По его словам, спасатели МЧС уже начали разгребать завалы и пытаются пересчитать жильцов дома.

Дыра в стене кирпичного дома появилась больше года назад. «По слухам (утверждать не буду) проблемы начались из-за самодельных установок душевых, откуда текло, что и привело к образованию изначальной дыры», — поделился мужчина.

При этом дом не расселяли «из-за огромного долга за капремонт», у местных властей денег на это «не нашлось». Возникшую в стене жилого дома дыру просто отгородили красно-белой лентой, никак не заделывая и не чиня. Впрочем, 12 июля администрация Омска в соцсетях заявила, что намерена согласовать с собственниками жилья в аварийном доме план ремонта.

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