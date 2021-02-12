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Взрыв в торговом центре во Владикавказе
В пятницу 12 февраля в торговом центре во Владикавказе произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Здание было разрушено полностью. Как сообщил собеседник агентства, взрыв случился в супермаркете на улице Гагкаева. По его словам, в подвале были кислородные баллоны. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. Представитель экстренных служб отметил, что под завалами, по предварительным данным, больше никого нет. Взрыв произошел в нерабочее время. На месте работают сотрудники МЧС.
В результате ЧП пострадал один человек: охранника супермаркета достали живым из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Мужчина сообщил, что работал ночью в этом здании и под утро заснул. Он указал, что в момент взрыва проснулся и сумел выбраться из под завалов. По словам охранника, в здании больше никого быть не должно. Мужчина также добавил, что его состояние «нормальное».
Последствия взрыва — в фотогалерее «Газеты.Ru».
В результате ЧП пострадал один человек: охранника супермаркета достали живым из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Мужчина сообщил, что работал ночью в этом здании и под утро заснул. Он указал, что в момент взрыва проснулся и сумел выбраться из под завалов. По словам охранника, в здании больше никого быть не должно. Мужчина также добавил, что его состояние «нормальное».
Последствия взрыва — в фотогалерее «Газеты.Ru».