Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин

Первый официальный представитель СК Владимир Маркин скончался в Москве на 65-м году жизни. В последнее время он тяжело болел.

Маркин, начинавший карьеру корреспондентом «Вечернего Челябинска», работал на ВГТРК и НТВ, а в 2007 году возглавил пресс-службу Следственного комитета – тогда еще при прокуратуре. Впоследствии он стал первым спикером СК, регулярно выступая с комментариями по поводу различных резонансных преступлений.

Известность в журналистской среде тех лет получил Twitter Маркина, который чиновник вел лично. Также он снимался в кино и писал песни.