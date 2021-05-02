Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в ХХС

В храме Христа Спасителя в Москве проходит пасхальная служба, которую совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствуют президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.



Встречать праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя — традиция для главы государства. В 2019 году Владимир Путин посетил службу вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой. И лишь в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции не присутствовал на богослужении. Тогда служба прошла практически без прихожан.



Ранее сообщалось, что к началу ночной пасхальной службы в столичный храм привезли благодатный огонь, доставленный спецрейсом из Иерусалима в субботу, 1 мая.