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Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Верующие во время праздничного пасхального богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Верующие во время праздничного пасхального богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, 2 мая 2021 года

Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в ХХС

В храме Христа Спасителя в Москве проходит пасхальная служба, которую совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствуют президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Встречать праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя — традиция для главы государства. В 2019 году Владимир Путин посетил службу вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой. И лишь в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции не присутствовал на богослужении. Тогда служба прошла практически без прихожан.

Ранее сообщалось, что к началу ночной пасхальной службы в столичный храм привезли благодатный огонь, доставленный спецрейсом из Иерусалима в субботу, 1 мая.
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