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Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года
Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года
Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года
Место крушения пассажирского самолёта АН-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, 7 июля 2021 года Место крушения пассажирского самолёта АН-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, 7 июля 2021 года
Камчатские спасатели во время поисковых работ на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года Камчатские спасатели во время поисковых работ на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года
Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года Обломок самолета рядом с местом крушения АН-26, 07 июля 2021 года
Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года
Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26, 7 июля 2021 года
Стихийный мемориал у стелы &laquo;Город воинской славы&raquo; в память о погибших в авиакатастрофе возле Паланы, 7 июля 2021 года Стихийный мемориал у стелы &laquo;Город воинской славы&raquo; в память о погибших в авиакатастрофе возле Паланы, 7 июля 2021 года

Выживших нет: поисковая операция на месте крушения Ан-26

На Камчатке продолжаются поисковые работы на месте крушения Ан-26. Его обломки обнаружили около поселка Палана, куда он 6 июля направлялся из Петропавловска-Камчатского. Все 28 человек, находившиеся на борту, погибли. В основном это жители Паланы — в их числе глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, возглавлявшая финансовое управление администрации.

Пока спасателям удалось обнаружить тела 19 погибших. Опознать удалось только одного — в остальных случаях потребуется генетическая экспертиза.

По данным МЧС, район авиакатастрофы с воздуха обследован в области 100 кв. км. Наземной группировкой обследовано 17,4 км прибрежной полосы и 4,2 кв. км на сопке на месте крушения. При этом поисковые работы осложняются штормом.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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