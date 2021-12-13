Нападение на Серпуховский монастырь. Первые кадры

18-летний выпускник православной гимназии устроил в Серпухове взрыв самодельной бомбы. По предварительным данным, ему оторвало ногу, он мог умереть от кровопотери.

Пострадали еще 12 человек, одного 15-летнего подростка срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с рваными ранами ног.

Судя по всему, молодой человек хотел отомстить преподавателям и учащимся гимназии из-за личной неприязни. Мотивы его преступления будут устанавливать следователи. Возбуждено уголовное дело.

Классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского действует на территории Введенского женского монастыря с 2001 года. Кроме гуманитарного образования по федеральному стандарту, там преподают латынь, Закон Божий, историю церкви и церковнославянский язык.