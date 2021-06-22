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На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Спецтехника на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год На улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местные жители на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Разрушенный дом на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Сотрудники МЧС РФ на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Местный житель на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год Мальчик на улице Джафера Сейдамета в Ялте, 2021 год
Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Военнослужащий на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год
Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год Улица Ялты после продолжительных дождей, 2021 год

5 дней спустя: как в Ялте справляются с последствиями наводнения

В ночь на 18 июня на Ялту обрушился мощный циклон — выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов, были подтоплены более 100 улиц, повреждены школы и детские сады.

В результате ливней погиб один человек, пострадали — 54. Еще одна жительница Ялты по-прежнему числится без вести пропавшей.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от подтоплений в городе «катастрофическим». Власти выделили Ялте 57,8 млн рублей на ликвидацию последствий.

Людей продолжают эвакуировать — на улице Джафера Сейдамета в Васильевке подтоплено 10 домов, некоторые полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью.

Электроснабжение и водоснабжение в городе уже восстановлено — на завтра в городе назначен всекрымский субботник, убирать его приедут тысячи волонтеров. Как Ялта оправляется от наводнения, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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