Как выглядит Ялта после подтопления из-за ливней

Крым переживает мощное наводнение: циклон, который на днях обрушился на восточную часть полуострова, переместился на юг. Сильнейший ливень затопил Ялту. После того, как за ночь в городе выпала месячная норма осадков, вышла из берегов река Водопадна.



С гор на улицы стекают бурные грязевые потоки. Подтоплено несколько многоквартирных домов, затоплены все подземные переходы, ряд перекрестков встали — водители не рискуют ехать дальше. В целом из-за непогоды скорость движения в городе заметно снизилась.



Власти города ввели режим ЧС — они призывают местных жителей и туристов оставаться дома. «Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго»: если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.



Ситуация в Ялте — в фотогалерее «Газеты.Ru».