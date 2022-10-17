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Кадры с места крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города. Очевидцы выкладывают фото и видео с места происшествия — после падения военного борта девятиэтажный дом загорелся. По словам губернатора Краснодарского края, горят несколько этажей, повреждено по крайней мере 17 квартир. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

В Минобороны сообщили, что самолет потерпел крушение в черте города Ейска при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. На месте падения произошло возгорание топлива.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — говорится в сообщении ведомства.

Один из очевидцев рассказал «Газете.Ru», что видел пожар в носовой части бомбардировщика перед его падением.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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