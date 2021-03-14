Зима, прощай: как прошла Масленица в России

В России заканчивается Масленая неделя. Во многих городах проходят народные гуляния, которые сопровождаются сжиганием чучела в ожидании, что зима, наконец, закончится. Правда, уходить она пока не собирается — в Иркутске, например, праздник и вовсе не состоялся из-за метели и сильного ветра. А вот блины никто отменить не может.



Как россияне символически провожают зиму — смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».