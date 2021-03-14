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Члены клуба закаливания во время празднования Масленицы в Новосибирске Члены клуба закаливания во время празднования Масленицы в Новосибирске
Празднование Масленицы в городе Юрьев-Польский Владимирской области Празднование Масленицы в городе Юрьев-Польский Владимирской области
Участница празднования Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае Участница празднования Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае
Празднование Масленицы в парке &laquo;Таганская слобода&raquo; в Екатеринбурге Празднование Масленицы в парке &laquo;Таганская слобода&raquo; в Екатеринбурге
Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области
Празднования Масленицы во Владивостоке Празднования Масленицы во Владивостоке
Празднование Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае Празднование Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
Во время празднования Масленицы в городе Юрьев-Польский Владимирской области Во время празднования Масленицы в городе Юрьев-Польский Владимирской области
Участница празднования Широкой Масленицы у центра семьи &laquo;Казан&raquo; в Казани Участница празднования Широкой Масленицы у центра семьи &laquo;Казан&raquo; в Казани
Празднование Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае Празднование Масленицы в &laquo;Долине Лефкадия&raquo; в Краснодарском крае
Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области
Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области Участники народных гуляний во время празднования Бакшевской Масленицы в Московской области
Празднования Масленицы во Владивостоке Празднования Масленицы во Владивостоке
Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области
Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области
Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области Во время празднования Масленицы в арт-парке &laquo;Никола-Ленивец&raquo; Калужской области

Зима, прощай: как прошла Масленица в России

В России заканчивается Масленая неделя. Во многих городах проходят народные гуляния, которые сопровождаются сжиганием чучела в ожидании, что зима, наконец, закончится. Правда, уходить она пока не собирается — в Иркутске, например, праздник и вовсе не состоялся из-за метели и сильного ветра. А вот блины никто отменить не может.

Как россияне символически провожают зиму — смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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