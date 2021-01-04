Американский триумф: Россия осталась без медалей «Тур де Ски»

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Диггинс выиграла индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски», Ступак — четвертая

В итальянском Тоблахе идет второй этап «Тур де Ски» — самой престижной многодневки по лыжным гонкам. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, в которой россиянки не смогли взойти на пьедестал.