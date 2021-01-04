Американский триумф: Россия осталась без медалей «Тур де Ски»

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. Ждем мужскую гонку!
Что же касается отечественных лыжниц, то Ступак стала четвертой, Сорина — шестой, Жамбалова — 10-й, Кирпиченко — 16-й, Нечаевская — 17-й, Непряева — 21-й, Мацокина — 27-й, а Фалеева — лишь 51-й.
1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5
2. Рози Бреннан (США) — +14,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +22,2
Что ж, самое время подвести итоги.
А вот золото у Диггинс! Шикарный результат американки, не оставившей шансов оппоненткам.
Бреннен финишурует первой. Но это серебро.
Ступак — вторая. А по логике будет четвертой.
Сорина немного проигрывает лидерам. Но пока она третья! Лучшее время у россиянок, однако дождемся Ступак...
Алиса Жамбалова отличные секунды показала. Она пока шестая. А Кирпиченко 12-я.
Начаевская пока 10-я, а Непряева — 11-я. Не лучшее выступление Натальи.
Но мы не забываем об американках, которые на промежуточных отметках не замечают соперниц! Это Диггинс и Роси Бреннен бьются за золото.
Сорина и Ступак показывают отличный ход! Первая поборется за топ-10, а вот второй неплохо бы и на пьедестал замахнуться.
Фрида Карлссон проиграла Эббе 30 секунд! Она уже не в тройке.
Многие атлетки уже завершили гонку. Пока лучшая на финише Делфин Клодель из Франции. На вторую строчку ее двигает Эбба Андерссон.
Эх, Диггинс без проблем на 2.1 км лучшей становится.
Ступак какая молодец! Она вторая на отметке 2.1.
После 6.7 км Андерссон опередила на 6 секунд соотечественницу Карлсонн.
Американка Джессика Диггинс — одна из фавориток гонки. Тренерский штаб решил поставить ее последней, 52-й. Посмотрим, что из этого выйдет.
На 2.1 км у Непряевой четвертый результат.
Неспешно развивается гонка. К слову, все россиянки уже стартовали...
Эбба Андерссон пока лучшая на отметке 2.1 км. Но скоро ее обгонит Фрида Карлссон. Да, так и есть!
Непряева стартовала.
Все интереснее становится! Обладательница красной майки Линн Сван (26) и Катарина Хенниг (28) понеслись к финишу.
Между тем идущие первыми спортсменки уже преодолели 2.5 км. Пока сложно говорить о лучших/худших промежуточных результатах — надо дождаться выхода на трассу фаворитов.
А вот и 12-й пошла наша Анна Нечаевская.
Самые сильные спортсменки начнут гонку позже. Например, 24-й начнет шведка Фрида Карлссон.
Начинается гонка! Первой стартовала Кейтлин Паттерсон из США.
Шикарная трасса, шикарная солнечная погода в Альпах — что еще нужно для хорошей гонки?
Всего же сегодня поборются за победу 52 лыжницы.
Цвета России сегодня будут представлять Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.
Начало гонки — в 15.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители спорта! Начался второй этап «Тур де Ски», и соревнования переехали в Италию. Сегодня женщины бегут гонку с раздельным стартом на 10 км. Стиль свободный.