Топ-5 за Россией: Большунов выиграл очередную гонку на «Тур де Ски»

Очевидный фаворит сегодняшней гонки — Александр Большунов. Сан Саныч находится в отличной форме, и ввиду отсутствия на «Тур де Ски» норвежских лыжников соперников у россиянина просто нет. В Швейцарии Большунов выиграл масс-старт и гонку преследования, а также занял второе место в спринте, уступив около минуты итальянцу Федерико Пеллегрино.