Топ-5 за Россией: Большунов выиграл очередную гонку на «Тур де Ски»

Ну что ж, осталась только традиционная церемония награждения медалистов. А именно — Большунова, Спицова и Якимушкина. На этом же мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Поздравляем россиян с очередным успехом. Следите за лыжными гонками на «Газета.Ru».
«Спасибо за поздравления. Работал по времени ребят. Рад победе, хотя в концовке немного сдал. Результатом доволен, спасибо всей моей команде и помощникам», — сказал Большунов по итогам гонки.
Топ-15 в итоге выглядит следующим образом. Чемпионат России прям какой-то!
И, наконец, заканчивает эту гонку Александр Большунов, который одержал очередную победу на «Тур де Ски»! 8,3 секунда отрыва от Дениса Спицова у Сан Саныча, и весь топ-5 за Россией!
К финишу француз прибавил, немного разбавил российский триколор французским, финишировав пятым.
Монифика после 13 км идет только восьмым. Выше сплошные российские флаги.
Но обиднее всего, конечно, за Ретивых. Что-то произошло с Глебом еще в первой части гонки. В итоге финишировал в пятом десятке, а отставание перевалило за 2,5 минуты...
До последнего Белов претендовал до подиума, но в конечном итоге сильно сдал на финише. Пока что пятое место занимает с отставанием в 19 секунд от лидера.
Большунов прошел отсечку 11,7 км. Идет в лидерах Александр с преимуществом в 13,7 секунды.
За ним же пришел на финиш Якимушкин, который занял промежуточное второе место в 5,6 секундах от Спицова.
Мальцев финишировал тяжело, видно, что силы у Артема были на исходе. Промежуточное третье место он занял, уступив Спицову 13,5 секунд.
И сразу же финишировал Спицов. Лидером становится Денис, выиграв 10 секунд у Червоткина. Отлично прошел всю дистанцию и ускорился на последнем круге.
Терентьев не смог в промежуточную тройку лидеров попасть, пока что финишировал он восьмым, проиграв Червоткину 35 секунд.
И Мельниченко приехал на финиш. Немного подсел на заключительном круге, 10 секунд проиграл Червоткину.
Финишировал Червоткин. Пока что он первый. Семиков — десятый, уступил почти минуту.
После 13 км лучшим идет Спицов, за ним Мельниченко, Червоткин и Мальцев.
Лишь немцы с французами разбавляют топ-10, где идут в основном россияне. Подиум сегодня будет наш, это очевидно. Вопрос только в том, кто именно его займет.
Мельниченко, Червоткин и Семиков скоро финишировать будут. Прошли они отметку в 13 км.
А вот Ретивых как-то неожиданно отошел в четвертый десяток. Уступает 41 секунду лидеру — Большунову — на отметке 5 км Глеб. Видимо, упал где-то или столкнулся с кем-то. Иначе такой резкий спад объяснить нельзя.
Белов значительно прибавил ходом. Сначала прошел лучше всех 5 км, теперь вышел в лидеры на отрезке 8 км.
Нога в ногу бегут россияне. Буквально между собой борются соотечественники за высокие позиции. Приятно наблюдать за этим.
На отметке 8 км вся пятерка лидеров состоит из россиян: Мельниченко, Мальцев, Червоткин, Спицов и Якимушкин.
После 2,1 км Большунов идет восьмым, уступая чуть более пяти секунд французу Уго Лапалу.
К слову, первую отсечку в 1,7 км выиграл Ретивых. На 0,2 секунды быстрее Большунова он оказался в итоге. Мельниченко остался третьим на стартовом отрезке.
К слову, на отметке 5 км в лидерах сплошные российские флаги. Вместе с Мельниченко, Мальцевым и Спицовым там Якимушкин и Червоткин. Вклинились в российскую группу швед Калле Хальфварссон и именитый швейцарец Дарио Колонья.
Остается Мельниченко лучшим после пяти км. Спицов к этой отсечке немного сдал, уступает Андрею 12 секунд. Мальцев пока второй на этом отрезке, хотя идет тем же ходом, что и Мельниченко.
Наконец, последним в гонку ворвался Александр Большунов. Ждут от Сан Саныча очередной победы сегодня.
Пеллегрино на отметке 5 км уступает чуть более 20 секунд Мельниченко.
Ретивых на отметке 1,7 км все-таки обошел Мельниченко. Буквально на секундочку быстрее бежит Глеб.
Американец Симеон Хэмилтон на трассу сегодня не вышел.
Под 48-м и 51-м номерами стартовали Глеб Ретивых и Евгений Белов соответственно.
Спицов тоже стартовал спокойно и не стал бороться за бонусные очки на отметке 1,7 км. Уступает он 8,5 секунды лидеру.
Мельниченко и Червоткин пока составляют пару лидеров после отсечки 3 км.
Семиков и Терентьев за бонусные очки на первом отрезке бороться не стали.
Мельниченко пока идет первым после 1,7 км, Червоткин уступает ему 6,3 секунды.
Также на трассу вышел российский десант в лице Дениса Спицова (39-й номер), Артем Мальцев (41-й номер), Иван Якимушкин (43-й номер).
Под 35-м номером сильную группу открыл Федерико Пеллегрино, и сразу за ним на трассу вышел Александр Терентьев.
За ним поочередно стартовали немец Лукас Бёгль, а также россияне Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко.
Итак, первый из россиян выходит на трассу — Илья Семиков стартовал под 30-м номером.
И после 2,1 км Грац тоже пока что идет лучше всех. Немного отстает от него Мика Фермойлен из Австрии.
Лучший ход после старта пока показывает другой итальянец — Давиде Грац.
Впрочем, пока что на трассе и вообще в первой группе именитых лыжников, которые претендуют на высокие места, нет. Самая интересная борьба начнется с 30-х позиций: там уже и россияне стартуют, и тот же Пеллегрино.
Эйтор Эйнарссон стартовал неудачно, отстает более чем на 11 секунд, Паттерсон же проигрывает французу около четырех секунд.
Шовен преодолел первую отметку в 1,7 км за 4.30.
За Шовеном поочередно стартовали сменивший гражданство с норвежского на исландское Снорри Эйтор Эйнарссон и американец Скотт Паттерсон.
Старт дан!
Все готово к началу гонки. Первым на трассу выйдет француз Валентин Шовен.
Очевидный фаворит сегодняшней гонки — Александр Большунов. Сан Саныч находится в отличной форме, и ввиду отсутствия на «Тур де Ски» норвежских лыжников соперников у россиянина просто нет. В Швейцарии Большунов выиграл масс-старт и гонку преследования, а также занял второе место в спринте, уступив около минуты итальянцу Федерико Пеллегрино.
Буквально полчаса назад завершилась женская индивидуальная гонка. Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, финишировавшая четвертой.
Мужскую сборную России сегодня представят: Илья Семиков (30-й стартовый номер), Алексей Червоткин (32-й), Андрей Мельниченко (33-й), Александр Терентьев (36-й), Денис Спицов (39-й), Артем Мальцев (41-й), Иван Якимушкин (43-й), Глеб Ретивых (48-й), Евгений Белов (51-й) и Александр Большунов (63-й).
Начало гонки — в 16.45 мск.
Добрый день, уважаемые любители спорта! Начался второй этап «Тур де Ски», и соревнования переехали в Италию. Сегодня мужчины бегут гонку с раздельным стартом на 15 км. Стиль свободный.