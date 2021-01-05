Гегемония России: Большунов одержал четвертую победу подряд

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Да уж, жаль, конечно, что не участвуют норвежцы. Было бы очень интересно посмотреть, как выступил бы Большунов и другие россияне на фоне таких конкурентов. Но сейчас мы радуемся очередному триумфу наших лыжников.
«Спасибо за поздравления. Сегодня для меня было только два варианта: бежать в стиле масс-старта или своим ходом. Пришлось взять второй вариант, после старта сразу ушел в отрыв, это была моя гонка. Нахожусь в неплохой форме, надеюсь, в Валь-ди-Фьемме все пройдет удачно», — сказал Большунов после гонки.
Топ-15 выглядит следующим образом:
Терентьев финишировал 14-м, Ретивых — 44-м.
Ох, ну это просто праздник какой-то. Спицов, Мальцев и Семиков забрались в топ-10! Восемь российских лыжников в первой десятке по итогам пасьюта на «Тур де Ски»!
И даже топ-5! Червоткин и Мельниченко оставили первую пятерку за Россию. Вторая гонка подряд!
Сумасшедшая борьба на финишной прямой. Иван Якимушкин смог вырваться на вторую позицию, за ним финишировал Евгений Белов! Весь подиум у России!
И Александр Большунов одерживает четвертую победу подряд!
Выбывает Мальцев из борьбы... На повороте ошибся и упал, вновь сломал палку. Уже ни на что не надеется Артем, просто идет до финиша.
Прибавили Мальцев и Мельниченко. Опережают Монифика, француз продолжает борьбу за подиум, но и россияне не лыком шиты.
Прошел Александр отметку 10,9 км. Впереди финиш и очередное золото Большунова.
Итак, после 10 км Большунов идет первым, Белов, уступая минуту и 3 секунды, идет вторым, за ним Монифика, Мельниченко, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев.
Уже более минуты выигрывает Большунов у остальных! С ума сойти.
Монифика же вышел на второе место пока что, везет он на себе огромную группу россиян.
Причем Александр ни разу не сбавляет скорость, лишь увеличивает ее. Потрясающая форма у Большунова.
Червоткин, Белов и Монифика дышат друг другу в спину.
Просто сумасшедший темп накручивает Большунов. Отрыв от второго места составляет уже 52,2 секунды!
Монифика тоже продолжает борьбу за медали. Разбавляет француз российскую группу.
Немного изменилась очередность остальных лыжников, которые борются за попадание на подиум. Отрыв Большунова тем временем увеличился до 45 секунд.
Потихоньку приближается к финишу Александр. Прошел он 6,6 км.
Ну, а Большунов будто бы вообще в другой гонке участвует. Вообще никого и близко нет на горизонте.
Монифика вернулся на шестую позицию. В четырех секундах от Белова идет француз.
Сохраняет темп Большунов. Прошел он отрезок 4,2 км, Белов и компания бегут в 34 секундах от Сан Саныча.
Впрочем такая неудача Мальцеву не помешала остаться в группе лидеров. Лидеров, которые более 30 секунд проигрывают Большунову.
Более чем полминуты проигрывают ему поочередно Белов, Якимушкин, Червоткин, Мельниченко и Спицов. Позади бегут и Монифика с Мальцевым. У Артема очень невовремя сломалась палка!
За 8.36 прошел 3,3 км Большунов.
В большой отрыв ушел Большунов. Позади же идет огромная группа из российских лыжников, в спину которым дышит Монифика, потерявший пару позиций.
Контролирует ситуацию его личный тренер Юрий Викторович Бородавко. Все идет по плану.
Не стал Сан Саныч откладывать дело в долгий ящик, решил с самого старта взвинтить темп. Но у Александра в этом сезоне действительно феноменальная форма, потому он к такой нагрузке отлично готов.
Монифика также идет на своей позиции, но теперь уступает Большунову 25 секунд.
Спицов и Якимушкин уступают ему чуть более 20 секунд.
Большунов преодолел первую отметку в 0,9 км за 2 минуты и 4 секунды.
Отметим, что, как и в случае с женским пасьютом, трассу для мужчин сегодня немного сократили.
Еще спустя восемь секунд в борьбу за медали вступили Алексей Червоткин и Артем Мальцев.
Итак, гонка начинается! Первым на трассу выходит Александр Большунов, спустя 8 секунд стартует Денис Спицов, а за ним — Иван Якимушкин.
Но тут надо уделить большое внимание Морису Манифика. Француз завершил индивидуальную гонку на шестом месте, проиграв Большунову 23 секунды. При этом до третьего места у него девять секунд, что вполне можно и отыграть.
Конечно, в глаза бросается огромное количество россиян в первой десятке. Причем весь топ-5 состоит именно из российских лыжников во главе с Большуновым. Все идет к тому, что сегодня у России будет весь пьедестал.
Совсем недавно завершилась женская гонка преследования, красивую победу в которой одержала Юлия Ступак! Россиянка стартовала четвертой, но сумела выйти в лидеры и оставить позади себя шведку Эббу Андерсон и американку Джессику Диггинс.
Сборную России сегодня представят: Александр Большунов (1-й стартовый номер), Денис Спицов (2-й), Иван Якимушкин (3-й), Алексей Червоткин (4-й), Артем Мальцев (5-й), Евгений Белов (7-й), Андрей Мельниченко (8-й), Александр Терентьев (15-й), Илья Семиков (23-й), Глеб Ретивых (51-й).
Старт запланирован на 16.40 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.