Остались без награды: как Россия уступила финнам в матче за бронзу МЧМ

В ночь на 6 января молодежная сборная России по хоккею провела свой заключительный матч в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею. В поединке за третье место подопечные Игоря Ларионова встречались со сверстниками из Финляндии.

В полуфинале турнира россияне практически без шансов уступили Канаде со счетом 0:5.

«У нас была основной задача выиграть золото. Все расстроены. Можно на ребят накричать, оскорбить, но это не мой стиль. Ребята молоды, это другое поколение, не наше. Мы найдем возможность поднять и восстановить ребят», — говорил Ларионов после игры с «кленовыми листьями».

Финны в драматичном матче проиграли США (3:4), пропустив решающую шайбу за полторы минуты до конца третьего периода, до того отыгравшись со счета 1:3.

В матчах за бронзу многое решает то, насколько игроки справились с эмоциями от поражения в предыдущем матче. Стоит отметить, что Финляндия имела на отдых времени на несколько часов меньше.

Россияне вышли на игру в следующем составе:

Аскаров (Ахтямов);

Чистяков — Мухамадуллин, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

Бычков — Чайка, Амиров — Абрамов — Башкиров;

Кирсанов — Князев, Грошев — Сафонов — Спиридонов;

Кузнецов — Фирстов; Бардаков — Пономарев — Чинахов.

Игра началась на невысоких скоростях. Россияне больше владели шайбой. На четвертой минуте Чинахов вышел один на один, но не смог переиграть голкипера. Затем Подколзин мог переправить шайбу в ворота, но попал в штангу. Результатом давления стал гол Сафонова на седьмой минуте. Интересно, что до пропущенной шайбы финны нанесли ноль бросков в створ по воротам Аскарова.

После гола россияне продолжили играть с преимуществом. Финляндия практически не владела шайбой в чужой зоне. Первый опасный момент у ворот россиян финны создали в самом начале второй половины стартового периода, но Аскаров уверенно забрал шайбу в ловушку.

За восемь минут до перерыва Амиров не смог переправить шайбу с близкого расстояния в пустой угол ворот. Пииройнен в последний момент отбил шайбу. Стоит отметить, что финны стали чаще играть в нашей зоне, появились броски. Игра выровнялась, но скорости по-прежнему были не слишком высокими.

За три минуты до конца периода шайба попала в штангу ворот Аскарова после небольшого рикошета от ноги российского защитника. Сложилось впечатление, что голкипер не смог бы спасти команду, если бы снаряд попал в створ.

Перед самым перерывом Бардаков не смог реализовать выход один на один. Стартовый отрезок завершился со счетом 1:0 в пользу команды Ларионова.

В самом начале второй трети матча россияне получили право поиграть две минуты в большинстве. Забросить не удалось, но Россия уверенно владела шайбой в чужой зоне.

На пятой минуте периода финны сравняли счет. Шайбу забросил Лунделль, подправивший в створ бросок от синей линии. Взятие ворот ничего не предвещало. В начале второго периода моментов у ворот Аскарова до того не возникало.

В середине матча команды провели несколько быстрых атак на ворота друг друга, но до острых моментов дело не дошло. Ближе к перерыву стало складываться впечатление, что судьбу медалей решит еще один точный бросок.

За четыре минуты до перерыва россияне убежали в быструю атаку, но Чинахов не смог попасть в створ ворот. Опасным моментом отметились и финны. Аскаров неудачно отбил шайбу, но добить ее не позволили защитники.

Также можно отметить несколько небольших потасовок. В результате одной из них игра перешла в формат 4 на 4. Играя в усеченных составах, команды создали по одному моменту, но вратари не позволили счету изменится. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Третий отрезок начался с того, что россияне пропустили. После наброса от синей линии шайбу в ворота отправил уже Петман.

После пропущенной шайбы подопечные Ларионова взвинтили темп, несколько минут играя с территориальным преимуществом. Впрочем, даже до бросков дело не дошло. Финны быстро сумели отвести игру от своих ворот. У ворот Аскарова чувствовалось напряжение. Казалось, что россиян стали покидать силы.

В середине периода «Красной машине» опять удалось провести неплохой отрезок в финской зоне. Результатом давления стал опасный момент, но Пономарев промахнулся из выгодной позиции.

За семь минут до конца основного времени Подколзин был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой. Четыре минуты финны просто контролировали шайбу, убивая время.

За две минуты до конца поединка россияне сняли вратаря. Сразу после этого они могли затолкать шайбу в чужие ворота, но не повезло, а через несколько секунд Лунделль забросил в пустые ворота. За 12 секунд до конца встречи Пярссинен также отличился, отправив снаряд в ворота, которые никто не защищал. Россияне уступили со счетом 1:4, оставшись без медалей. Одним из самых неприятных итогов турнира станет и тот факт, что в матчах плей-офф команда Игоря Ларионова забросила лишь три шайбы.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января 2022 года.